بديل محرز.. مَن هو جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي الجديد؟

حسم مانشستر سيتي صفقة تعاقده مع البلجيكي جيريمي دوكو، جناح رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن جيريمي دوكو سيصل إلى إنجلترا يوم الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي وإتمام صفقة انتقاله لمانشستر سيتي رسميًا.

وكان مانشستر سيتي يبحث عن جناح ليحل محل الدولي الجزائري رياض محرز، الذي غادر إلى الأهلي هذا الصيف في أعقاب موسم فوز السيتي بالثلاثية.

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن صفقة ضم جيريمي دوكو كلفت مانشستر سيتي 60 مليون يورو.

وكان الدولي البلجيكي ارتبط بالانتقال لعدد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، قبل أن يستقر في النهاية على الانضمام لبطل البريميرليج.

وأضاف صحفي "سكاي سبورت" أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضات صفقة ضم دوكو في 1 أغسطس الماضي، بعد تعقب اللاعب لفترة طويلة.

Jeremy Doku to Manchester City, here we go! Verbal agreement in place after new bid revealed here this morning — worth €60m package 🚨🔵 #MCFC

Medical tests being scheduled later this week, personal terms agreed on long term deal.

Exclusive story revealed August 1, confirmed. pic.twitter.com/fv1r6u2uO4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023