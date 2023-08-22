بديل محرز.. مَن هو جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي الجديد؟

حسم مانشستر سيتي صفقة تعاقده مع البلجيكي جيريمي دوكو، جناح رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن جيريمي دوكو سيصل إلى إنجلترا يوم الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي وإتمام صفقة انتقاله لمانشستر سيتي رسميًا.

وكان مانشستر سيتي يبحث عن جناح ليحل محل الدولي الجزائري رياض محرز، الذي غادر إلى الأهلي هذا الصيف في أعقاب موسم فوز السيتي بالثلاثية.

تفاصيل صفقة تعاقد مانشستر سيتي مع جيريمي دوكو

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن صفقة ضم جيريمي دوكو كلفت مانشستر سيتي 60 مليون يورو.

وكان الدولي البلجيكي ارتبط بالانتقال لعدد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، قبل أن يستقر في النهاية على الانضمام لبطل البريميرليج.

وأضاف صحفي "سكاي سبورت" أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضات صفقة ضم دوكو في 1 أغسطس الماضي، بعد تعقب اللاعب لفترة طويلة.

Jeremy Doku to Manchester City, here we go! Verbal agreement in place after new bid revealed here this morning — worth €60m package 🚨🔵 #MCFC Medical tests being scheduled later this week, personal terms agreed on long term deal. Exclusive story revealed August 1, confirmed. pic.twitter.com/fv1r6u2uO4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023

صفقات مانشستر سيتي في صيف 2023

وإذا أكمل دوكو صفقة الانتقال إلى استاد الاتحاد، فسيصبح ثالث لاعب يضمه المدرب بيب جوارديولا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان مانشستر سيتي تعاقد مع الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول.

من هو جيريمي دوكو؟

جيريمي دوكو هو لاعب كرة قدم بلجيكي في صفوف رين، يبلغ من العمر 21 عاما.

انتقل دوكو إلى صفوف رين قادماً من أندرلخت البلجيكي مقابل 25 مليون يورو في عام 2020.

لكن اللاعب عانى من إصابات متعددة، حيث غاب عن 41 مباراة في أول موسمين له مع الفريق.

وتألق دوكو بشكل لافت في الموسم الماضي 2022-2023 الذي كان الثالث له مع رين، حيث سجل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة بالموسم الماضي.

وعلى المستوى الدولي، خاض دوكو 14 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا وسجل هدفين، كما تم استدعائه للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وشارك في مباراة واحدة بالمسابقة كبديل أمام كرواتيا بختام دور المجموعات.

وسجل دوكو هدفا لرين في مباراته الافتتاحية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ضد ميتز التي انتهت بفوز الفريق 5-1، وجاء ذلك بعد ستة أهداف سجلها في المسابقة المحلية خلال الموسم الماضي.