نيوكاسل يضم لويس هال من تشيلسي

حسم نادي نيوكاسل الإنجليزي صفقة ضم اللاعب لويس هال من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع التزام بالشراء في حال الإيفاء بمعايير محددة للأداء.

وبدأت مفاوضات الناديين بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، منذ الأسبوع الماضي، وقد تقدم نيوكاسل بعرض مبدئي قيمته 28 مليون جنيه إسترليني.

Newcastle United. It's in your blood. pic.twitter.com/gbIg7hggdP — Newcastle United FC (@NUFC) August 22, 2023

وكشفت تقارير إنجليزية أنه في حال قرر نيوكاسل ضم اللاعب بشكل نهائي بنهاية فترة الإعارة، قد تتضمن الصفقة سبعة ملايين إسترليني أخرى كمتغيرات بالإضافة إلى رسوم مستحقة لتشيلسي في حال بيعه لاحقا.

وكان لويس هال قد وافق على توقيع عقد جديد مع تشيلسي لمدة ستة أعوام في أغسطس الجاري، لكن نيوكاسل نجح في إقناع تشيلسي بضم اللاعب الذي شارك في 11 مباراة ضمن الفريق الأول في الموسم الماضي منها تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي موسم صعب مر به تشيلسي، كان اندماج اللاعب الشاب ضمن الفريق الأول من النقاط المضيئة، وقد قدم واحدا من أفضل عروضه في المباراة التي انتهت بالتعادل مع نيوكاسل 1-1 في اليوم الأخير من منافسات الموسم.

وسجل لويس هال أول مشاركة له في التشكيل الأساسي في المباراة التي انتهت بهزيمة تشيلسي أمام نيوكاسل 0-1 في 12 نوفمبر الماضي ثم جرى تبديله في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبعد أن نال إعجاب فرانك لامبارد الذي كان يتولى تدريب تشيلسي بشكل مؤقت، دفع به أساسيا في جميع المباريات الأربع الأخيرة للفريق في الموسم.