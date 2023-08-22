مانشستر سيتي يعلن غياب جوارديولا بسبب عملية جراحية

خضع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لعملية جراحية في الظهر، وسيغيب عن الفريق لمدة 25 يوما حتى بعد فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء: "كان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت مؤخرًا، وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا".

وأضاف: "كانت الجراحة ناجحة، وسيتعافى بيب الآن ويعاد تأهيله في برشلونة".

وأكمل: "في غيابه، سيشرف مساعد المدير الفني خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول، سواء في ملعب التدريب أو تولي مهامه على خط التماس حتى عودة جوارديولا، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".

وأضاف: "الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لبيب الشفاء العاجل، ويتطلعون إلى رؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبًا".

يذكر أن مانشستر سيتي استهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على كل من بيرنلي ونيوكاسل، ليتصدر ترتيب البريميرليج متأخرا بفارق الأهداف عن برايتون.

وكان جوارديولا سافر مع المان سيتي إلى اليونان للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي، لكنه سيغيب الآن عن المباريات القادمة للفريق.