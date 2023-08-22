قائد أرسنال: نحتاج لبعض الوقت للاعتياد على اللوائح الجديدة للدوري الإنجليزي

قال مارتين أوديجارد قائد فريق أرسنال، إن هناك حاجة لبعض الوقت من أجل الاعتياد على اللوائح الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كان أرسنال قد فاز على مضيفه كريستال بالاس، أمس الإثنين، بهدف سجله أوديجارد من ضربة جزاء في الشوط الثاني.

فيما أكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الياباني تاكيهيرو تومياسو لحصوله على إنذارين في غضون 7 دقائق، حيث تلقى الإنذار الأول بسبب تضييع الوقت قبل أن يتلقى الإنذار الثاني بسبب مخالفة ضد جوردان أيو.

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أقرت هذا الموسم لوائح جديدة من بينها إجراءات صارمة ضد إضاعة الوقت، لكن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يرى أن هناك حاجة لاستخدام ساعة توقيت لمنع التناقضات في قرارات الحكام.

وقال أوديجارد، الثلاثاء، إنه لا يعرف ما إذا كان الأمر صعب، مضيفاً: "لكنها لوائح جديدة وعلينا الاعتياد عليها".