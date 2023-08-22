إخلاء طبي لـ3 مواطنين من تركيا إلى المملكة

قالت القنصلية السعودية في أسطنبول، إنه جرى نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من تركيا إلى المملكة لاستكمال علاجهم.

وأفادت القنصلية في تغريدة، عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه موظف قسم شؤون السعوديين قد رافقهم بالمطار.

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في إطارحرص وزارةالخارجية @KSAMOFA على

رعايةوخدمةالمواطنين السعوديين بالخارج

وانطلاقامن المهام المناطةبالقنصلية

قامت القنصليةاليوم بنقل(٣)مواطنين

عبرطائرةالإخلاءالطبي من إسطنبول إلى المملكةلإستكمال علاجهم

وقدرافقهم بالمطارموظف قسم شؤون السعوديين

مع صادق الدعوات لهم بالشفاءالعاجل. pic.twitter.com/dMuoeHwpWU — القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) August 22, 2023

وتمنت القنصلية الشفاء العاجل للمواطنين.