زامبيا ترحب بعقد القمتين “السعودية الأفريقية” و”العربية الأفريقية” في المملكة هذا العام

أعرب هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، المقر الرئاسي في العاصمة لوساكا.

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خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية إلى رئيس زامبيا

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد بعث رسالة شفهية، إلى هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

ونقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي بحث مع الرئيس الزامبي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك