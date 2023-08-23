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أمانة الرياض تشرك المجتمع في معالجة مخلّفات الحفر والبناء

23 أغسطس 2023 · < 1 minutes
أمانة منطقة الرياض
أمانة منطقة الرياض

كشفت أمانة منطقة الرياض عن بذلها خطوات حثيثة ومنهجية مدروسة لمعالجة مخلّفات الحفر والبناء بالمدينة بإشراك المجتمع.

وتشمل الخطوات التي كشفت عنها أمانة الرياض لمعالجة مخلّفات الحفر والبناء بالمدينة نشر المراقبين على مدار الساعة، وتسلّم البلاغات ومباشرتها، وتنفيذ جولات ميدانية عشوائية، إلى جانب ضبط المخالفين وإيقاع الغرامات عليهم ومعاقبتهم، وتكثيف أعمال تسوير الأراضي الفضاء، وربط بوابات المرادم بمنصة ناقلات.

وأوضحت أمانة الرياض أن خطواتها تمنح المجتمع فرصة المشاركة في تحسين المشهد الحضري من خلال توفير قنوات تواصل للإبلاغ عن المخالفات، وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية، إضافة إلى فتح باب التطوع للسكان في أعمال الرقابة والمراقبة، واستطلاع آرائهم بشأن العمليات الرقابية.

منصة ناقلات

وأطلقت الأمانة في وقت سابق منصة إلكترونية بمسمى منصة "ناقلات" بهدف تنظيم وضبط حركة المعدات داخل المدينة، وتعزيز أعمال الرقابة على مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات، وتشجيع الامتثال والالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري، ودعم تنمية الاستثمارات والموارد المالية لأصحاب الناقلات، فضلًا عن الحد من الغرامات الموقعة عليهم.

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