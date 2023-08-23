أمانة الرياض تشرك المجتمع في معالجة مخلّفات الحفر والبناء

كشفت أمانة منطقة الرياض عن بذلها خطوات حثيثة ومنهجية مدروسة لمعالجة مخلّفات الحفر والبناء بالمدينة بإشراك المجتمع.

وتشمل الخطوات التي كشفت عنها أمانة الرياض لمعالجة مخلّفات الحفر والبناء بالمدينة نشر المراقبين على مدار الساعة، وتسلّم البلاغات ومباشرتها، وتنفيذ جولات ميدانية عشوائية، إلى جانب ضبط المخالفين وإيقاع الغرامات عليهم ومعاقبتهم، وتكثيف أعمال تسوير الأراضي الفضاء، وربط بوابات المرادم بمنصة ناقلات.

لنحافظ على جمالية مدينتنا.. 7 خطوات نتخذها لمنع التجاوزات وتعزيز الامتثال في التعامل مع مخلفات الهدم والبناء، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين.. pic.twitter.com/7Yu2F8GYeO — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 22, 2023

وأوضحت أمانة الرياض أن خطواتها تمنح المجتمع فرصة المشاركة في تحسين المشهد الحضري من خلال توفير قنوات تواصل للإبلاغ عن المخالفات، وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية، إضافة إلى فتح باب التطوع للسكان في أعمال الرقابة والمراقبة، واستطلاع آرائهم بشأن العمليات الرقابية.

منصة ناقلات

وأطلقت الأمانة في وقت سابق منصة إلكترونية بمسمى منصة "ناقلات" بهدف تنظيم وضبط حركة المعدات داخل المدينة، وتعزيز أعمال الرقابة على مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات، وتشجيع الامتثال والالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري، ودعم تنمية الاستثمارات والموارد المالية لأصحاب الناقلات، فضلًا عن الحد من الغرامات الموقعة عليهم.

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