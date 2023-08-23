ساما: 12 مليار ريال قيمة عمليات نقاط البيع في أسبوع

ارتفعت قيمة نقاط البيع في المملكة، في الأسبوع الثالث من أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر نفسه، بحسب إحصائيات البنك المركزي السعودي "ساما".

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وبلغت قيمة عمليات نقاط البيع خلال الفترة من 13 أغسطس إلى 19 أغسطس 2023 أكثر من 12 مليار ريال، بالمقارنة مع 11.9 مليار ريال في الأسبوع الثاني من أغسطس.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، مؤشرًا على الارتفاع في قيمة العمليات رغم انخفاض عدد عمليات نقاط البيع؛ حيث بلغت 172 مليون عملية مُنَفّذة لنقاط البيع خلال فترة الأسبوع الثالث من شهر أغسطس مقابل 178 مليون عملية الأسبوع الثاني.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، تفاوتًا في القطاعات حيث تَصَدّر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة عمليات نقاط البيع بـ41.1 مليون عملية بقيمة 1.67 مليار ريال. أما المطاعم والمقاهي، فاحتلت المرتبة الثانية من حيث عدد العمليات والقيمة؛ حيث بلغت 48.64 مليون عملية وقيمة 1.63 مليار ريال. وفي المركز الثالث جاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة بـ19.31 مليون عملية بقيمة 1.23 مليار ريال. واحتل قطاع التعليم المرتبة الرابعة بعدد 199.000 مليون عملية بقيمة 875.4 مليون ريال؛ فيما جاء قطاع الملابس والأحذية في المركز الخامس بـ6.57 ملايين عملية بقيمة 850.78 مليون ريال.

ومن بين القطاعات الأخرى، تَصدر قطاع محطات الوقود المرتبة السادسة بـ13.41 مليون عملية بقيمة 729.22 مليون ريال، يليه قطاع النقل في المرتبة السابعة بـ2.45 مليون عملية بقيمة 685.4 مليون ريال. وحل قطاع الصحة في المركز الثامن بعدد 6.78 ملايين عملية بقيمة 683.76 مليون ريال. وفي المرتبة التاسعة جاء قطاع مواد التشييد والبناء بـ1.3 مليون عملية بقيمة 315 مليون ريال؛ بينما جاء قطاع الترفيه والثقافة في المرتبة العاشرة بعدد 2.3 مليون عملية بقيمة 305.51 ملايين ريال، واحتل قطاع الفنادق المرتبة الحادية عشرة بعدد 741.000 عملية بقيمة 272.28 مليون ريال. في حين جاء قطاع الأثاث في المرتبة الثانية عشرة بواقع 1.06 مليون عملية بقيمة 263.8 مليون ريال، وحل في المرتبة الثالثة عشرة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بـ1.058.000 مليون عملية بقيمة 219.63 مليون ريال، وجاء في المرتبة الرابعة عشرة قطاع المجوهرات بـ192.000 مليون عملية بقيمة 185.71 مليون ريال، وحل في المرتبة الخامسة عشرة قطاع المنافع العامة بـ1.44 مليون عملية بقيمة 105.34 ملايين ريال، وجاء في المرتبة السادسة عشرة قطاع الاتصالات بـ647.000 مليون عملية بقيمة 84.66 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 25.51 مليون عملية بقيمة 1.89 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالمدن في المملكة، تصدرت الرياض قائمة عمليات نقاط البيع بعدد 51 مليون عملية بقيمة 4.0 مليارات ريال. وحلت جدة في المرتبة الثانية بعدد 20 مليون عملية بقيمة 1.7 مليار ريال، تلاها الدمام في المرتبة الثالثة بعدد 7.0 ملايين عملية بقيمة 605 ملايين ريال. وفي المركز الرابع، جاءت مكة المكرمة بعدد 7.21 ملايين عملية بقيمة 490 مليون ريال، وترتيب المدينة المنورة كان في المركز الخامس بعدد 7.27 مليون عملية بقيمة 480 مليون ريال. واحتلت الخبر المرتبة السادسة بعدد 3.6 ملايين عملية بقيمة 342 مليون ريال، وجاءت سابعًا بريدة بواقع 3.9 ملايين عملية بقيمة 2.77 مليون ريال، وحلت تبوك في المرتبة الثامنة بواقع 3.7 ملايين عملية بقيمة 212 مليون ريال، وحلت أبها تاسعًا بواقع 3.3 ملايين عملية بقيمة 205 ملايين ريال، كما جاءت حائل بواقع 3.0 ملايين عملية بقيمة 178 مليون ريال في المرتبة العاشرة؛ في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 61 مليون عملية بقيمة 3.5 مليارات ريال.