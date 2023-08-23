الحكومة الرقمية: 80% ارتفاعًا في نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لـ2023

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2023 بمشاركة أكثر من 134 ألف مستفيد، حيث حقق المؤشر العام ارتفاعاً وبلغت نسبته 80.68%، وركز في قياسه لنضج 24 منصة رقمية على أربعة مناظير رئيسة، وهي (رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات)، ويندرج تحت هذه المناظير 19 محوراً تقيس مختلف مجالات التجربة الرقمية.

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وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن مؤشر نضج التجربة الرقمية يهدف لرفع رضا المستفيدين، وتعزيز تجربتهم الرقمية، وتحسين التفاعل معهم وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد بتطور المنصات الحكومية الرقمية في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي؛ مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، مؤكداً أن ذلك يعكس الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي تحظى به الحكومة الرقمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أعلنت في 14 مارس لعام 2023م عن بدء دورة المؤشر الثانية التي اشتملت على تقييم 24 منصة رقمية مقارنة بـ 12 منصة رقمية في الدورة السابقة، حيث حقق المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية نسبة 80.68% مقارنة بالدورة السابقة حيث كانت نسبتها 77.26%، فيما تجاوز عدد المشاركين في تقييم المنصات لهذه الدورة أكثر من 134 ألف مشارك مقارنة بـ 18 ألف مشارك في الدورة السابقة.

وكانت نتائج المنصات الرقمية العشر الأعلى كالتالي: منصة إحسان بنسبة 89.40%، فيما حققت منصة أبشر نسبة 89.28%، ومنصة التأمينات الاجتماعية 88.10%، ومنصة صحتي 86.50%, ومنصة الزكاة والضريبة والجمارك 86.09%, ومنصة توكلنا 85.35%, وجميعها في المستوى المتقدم, فيما سجلت منصة اعتماد 83.20%, ومنصة ناجز 83.04%, ومنصة سابر 82.44%, ومنصة الأعمال 81.59% وجميعها في المستوى المتمكن، وتعمل الهيئة على إصدار هذا المؤشر بشكل سنوي، سعياً لفتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، مما يسهم في رفع مستوى نضج المنصات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.