الهلال والأهلي يتنافسان على أوناحي

كشفت تقارير صحفية عن دخول ناديي الهلال والأهلي في صراع قوي على ضم الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب وسط مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من انتقاله إلى صفوف أولمبيك مرسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، فإن عز الدين أوناحي مرتبط بالفعل بالرحيل عن ملعب فيلودروم، كما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وكشفت "ليكيب" أن أوناحي جذب اهتمام أندية سعودية، مضيفه أنه يمكن للهلال والأهلي تقديم عروض تتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، لا توجد محادثات مع النادي، وبدلاً من ذلك، يبحث الوسطاء عن جدوى الصفقة مع ممثلي اللاعب.

ماذا قدم أوناحي مع مارسيليا؟

أوناحي البالغ من العمر 23 عاما كان أحد النجوم البارزين في صفوف المنتخب المغربي بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكان مرشحًا لجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وبحسب ما ورد جذب اللاعب اهتمام عدة أندية من جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى برشلونة الإسباني.

ورغم ذلك، قرر أوناحي البقاء في الدوري الفرنسي، حيث انتقل إلى صفوف مارسيليا قادما من أنجيه مقابل 10 ملايين يورو وفقا للتقارير.

لكن الأشهر الأولى لأوناحي مع فريق الجنوب في فرنسا تعرقلت بسبب الإصابة، وخضع لعملية جراحية في مارس الماضي، واستعاد الآن لياقته البدنية ليصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي.