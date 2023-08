“جيمس ويب” ينشر صورة جديدة للسديم الحلقي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورًا جديدةً إلتقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، للسديم الحلقي الشهير.

الصور الملتقطة حديثًا تشبه إلى حد كبير سديم الحلقة الجنوبية، إحدى الصور الأولى تظهر هياكل معقدة للمراحل النهائية لنجم محتضر.

السديم الحلقي الذي صوره تليسكوب جيمس ويب، يقع على بعد 2200 سنة ضوئية وتقع بقايا نجم يحتضر وهي بقايا تشكل هيكلًا معروفًا باسم السديم الدائري.

There’s just one Ring Nebula to rule them all. Now Webb has turned its eye on this popular target, revealing the complexity of its structure in unprecedented detail — and the possibility that the dying star at its center has a companion: https://t.co/wfcaLkQNAe pic.twitter.com/aA3pMDQArY

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 21, 2023