ولادة نادرة لـ زرافة غير مرقطة بحديقة حيوان أمريكية

شهدت حديقة حيوانات أمريكية، ولادة زرافة نادرة بجلد موحّد اللون من دون البقع التي يتميّز بها هذا النوع من الحيوانات.

وقالت حديقة حيوانات "برايتس زو" في ولاية تينيسي الأمريكية، في بيان لها، إن الزرافة غير مرقطة ولا يظهر بجلدها أي بقع، مما يجعلها نادرة، مشيرة إلى أن أخر ولادة مماثلة لمولود زراف سجلت في عام 1972 بأحد حدائق الحيوان في طوكيو باليابان.

إقرأ أيضًا: أمريكي يسجل لحظة نادرة لحيتان تقفز بالتزامن

وذكرت الحديقة، أن الزرافة المولودة تصل طولها إلى 1.8 متر ومغطاة بوبر بنّي، وتتلقى رعاية من أمّها والطاقم المتخصص في الحديقة منذ ولادتها.

إقرأ أيضًا:

في واقعة نادرة الحدوث.. عسكري في الجيش الياباني يطلق النار على زملائه

عمر أقدمها خمسة قرون.. 30 مخطوطة نادرة في المسجد النبوي