“الشؤون البلدية” تصدر تحديثًا لدليل شهادة امتثال المباني

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديثاً لدليل شهادة امتثال المباني، وهي وثيقة تصدر بلا رسوم لملاك المباني وملاك حق الانتفاع، تثبت التزام المباني وخلوّها من عناصر التشوّه البصري.

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وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إن بدء التقديم للحصول على شهادة امتثال المباني سيكون في تاريخ 15 سبتمبر 2023، عبر تطبيق "بلدي".

وبينت الوزارة، أن "شهادة امتثال المباني" هي وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة أو البلدية لملاك المباني وملاك حق الانتفاع لجميع المباني والمنشآت الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي الشهادة امتثال المباني في تطبيق "بلدي".

وأوضحت الشؤون البلدية، أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة؛ تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث الإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني وتكون مدتها 3 سنوات.

وتهدف الشهادة إلى ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص مما يسهم في الحد من التشوه البصري في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن.

وتصدر الشهادة بشكل مباشر للمباني الجديدة، مع صدور شهادة الإشغال "إتمام البناء"، كما أن إصدار الشهادة متاحاً لجميع المباني التجارية والسكنية والحكومية.