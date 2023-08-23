العراق.. ارتفاعات قياسية بدرجات الحرارة ومخاوف من اتساع موجات جفاف

واصل العراق تسجيل درجات حرارة قياسية خلال هذا الأسبوع، وصلت لما فوق الـ 50 درجة مئوية؛ وفقًا للإعلان الصادر من هيئة الأنواء الجوية، حيث سجلت 8 محافظات عراقية اليوم الأربعاء هذا المستوى.

المناخ المتطرف الذي يشهده العراق حاليًا، سجل واحدة من أكثر حالات الجفاف انتشارا منذ عقود، جراء الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في العديد من محافظات العراق الفترة الحالية.

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ويفاقم مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في العراق أزمة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي؛ ما يعني توقف أجهزة التبريد، وذلك نتيجة تقادم محطات الكهرباء من جهة، ونقص إمدادات الغاز اللازم لتشغيل المحطات من جهة أخرى، فضلًا عن تعرض بعضها لأعمال تخريبية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سجلت 8 محافظات عراقية نصف درجة الغليان (50 درجة مئوية)، وفق بيان هيئة الأنواء الجوية، أمس الثلاثاء، وهي: كربلاء وواسط والنجف والديوانية وميسان والناصرية والمثنى والبصرة، الأمر الذي دعا القادرون من العراقيين للهروب إلى المناطق التي تنخفض بها درجات الحرارة مثل إقليم كردستان في شمال البلاد.

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