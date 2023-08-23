فلسطين تدين خطة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة اليوم الأربعاء، خطة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية لزيادة عدد المستوطنين في المنطقة من 170 ألفًا حاليًا إلى مليون مستوطن في العام 2050.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان من خطورة ما تناقله الإعلام العبري بشأن خطة استعمارية توسعية تقدم بها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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ونوهت إلى أن الخطوة تستهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية خاصة في شمالها، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وتحويلها إلى مدن وتحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات كبيرة وربطها بعضها ببعض لخلق تجمع استيطاني ضخم.

ورأت أن الكشف عن الخطة الاستيطانية يفسر لمن تريد أن تفهم من الدول والمسؤولين الأمميين السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة الغربية، باعتباره حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأمريكي لوقف الخطة المذكورة، محذرة من تداعيات خطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمرة على فرص حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.