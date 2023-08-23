اجتماع طارئ لحسم مصير رئيس الاتحاد الإسباني

دعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم لعقد جمعية عمومية طارئة بعد غد الجمعة، وفتح تحقيقا داخليا في الأحداث التي وقعت أثناء حفل توزيع جوائز نهائي بطولة كأس العالم للسيدات، التي توج بها المنتخب الإسباني.

وذكر بيان صدر مساء الثلاثاء :"يعقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل عاجل اجتماع طارئ للجمعية العمومية يوم الجمعة 25 أغسطس، بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا".

وأضاف :"بالإضافة إلى ذلك واستنادا على الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال حفل توزيع جوائز بطولة كأس العالم للسيدات التي فاز بها المنتخب الإسباني يوم الأحد الماضي في سيدني، يود الاتحاد الإبلاغ بأن الإجراءات الداخلية للاتحاد التي تتعلق بقضايا النزاهة مفتوحة، بالإضافة إلى بقية البروتوكولات المعمول بها".

وجاءت هذه الأنباء بعدما قام لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، بتقبيل جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، على شفاهها خلال حفل التتويج في سيدني، بعدما توج المنتخب الإسباني بلقب مونديال السيدات عقب فوزه بهدف نظيف على المنتخب الإنجليزي.

وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل، واعتذر روبياليس بعدها ولكن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا قال إن هذا الاعتذار لم يكن كافيا.

وقال سانشيز أمس الثلاثاء :" ما شاهدناه إيماءة غير مقبولة ولكن اعتذار السيد روبياليس أيضا ليس كافيا وحتى غير مناسب ، لذلك يجب عليه أن يتخذ خطوات لتوضيح ما رأيناه جميعا في وسائل الإعلام".

وكانت هناك العديد من المطالبات باستقالة روبياليس كنتيجة لما فعله، ولكن ذكرت تقارير رياضية إخبارية إسبانيا اليوم الأربعاء أن هذا على الأرجح لن يحدث حيث يتوقع أن يحظى روبياليس بدعم الجمعية العمومية.