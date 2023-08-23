“موانئ” توقع اتفاقية مع ميناء روتردام الدولي في مجال تطوير الموانئ الذكية

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وميناء روتردام الدولي، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير الموانئ الذكية، والقدرات البشرية وتبادل الخبرات والمعرفة.

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وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الهولاندي تسهم في دعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، بجانب تعزيز الفرص والعلاقات التجارية، حيث تشمل الاتفاقية التحول الرقمي نحو الموانئ الذكية، ودعم البيئة البحرية ومبادرة الموانئ الخضراء، بما يسهم في تطوير الأداء التشغيلي واللوجستي في الموانئ السعودية.

يأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود "موانئ" الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية عالميًا، بالتعاون مع المركز الوطني للتنافسية، إلى جانب جهودها في دعم وتمكين قطاع النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي، رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لميناء روتردام، بادوفاين سيمونز، وذلك بميناء جدة الإسلامي.

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