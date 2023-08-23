إعلان قائمة المنتخب الألماني لمواجهتي اليابان وفرنسا الخميس المقبل

يُعلن مدرب المنتخب هانسي فليك، الخميس المقبل، قائمة الفريق لمباراتي اليابان وفرنسا الوديتين، بحسب الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الياباني يوم التاسع من سبتمبر في فولفسبورج، ويواجه بعد ذلك بثلاثة أيام المنتخب الفرنسي.

ويسافر "الماكينات" في الشهر التالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة منتخبها يوم 14 أكتوبر في هارتفورد، ثم يواجه المنتخب المكسيكي، بطل الكأس الذهبية، يوم 17 من الشهر ذاته في فيلادلفيا.

وتأهل المنتخب الألماني للمشاركة في أمم أوروبا 2024 كمستضيف للبطولة، ويلعب الفريق حاليا فقط المباريات الودية حتى ذلك الحين.

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وتقام قرعة دور المجموعات للبطولة يوم 2 ديسمبر المقبل في هامبورج.

ولم يتجاوز فليك والمنتخب الألماني حتى الآن، خروج الفريق للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات بكأس العالم.

وحقق المنتخب الألماني الفوز في أول مباراة فقط من خمس مباريات خاضها في العام الجاري، وخسر باقي المباريات الأربع.