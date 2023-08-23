المنتخب المدرسي لألعاب القوى يحقق ميداليتين في بطولة “الجمنزياد” الدولي بالبرازيل

توّج المنتخب المدرسي لألعاب القوى بميدالية ذهبية، وأخرى فضية في أول مشاركة دولية للرياضة المدرسية في الجمنزياد المدرسي الدولي في ريودي جانيرو بالبرازيل.

وانطلقت بطولة "الجمنزياد"، السبت الماضي، وتستمر حتى 27 من شهر أغسطس الجاري.

وحصل الطالب مشعل هزازي من ثانوية عباد بن بشر من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة على الميدالية الذهبية لسباق 400 متر.

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فيما نال الطالب مساعد السبيعي من ثانوية السلم برنية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الميدالية الفضية في البطولة.

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان الطالبين الفائزين بتحقيق هذا الإنجاز؛ متمنياً لهما ولجميع الطلبة المشاركين في البطولة تحقيق المنجزات باسم الوطن الغالي.