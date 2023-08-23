المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهاته نظيره البحريني في نهائي آسيا للكرة الطائرة

أنهى المنتخب السعودي للناشئين تحت 19 سنة، استعدادته لمواجهة نظيره البحريني المرتقبة، الخميس، في النهائي الآسيوي للكرة الطائرة، على صالة صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة.

موعدنا غداً ⌛🤩

٢٤ ساعة تفصلنا عن الــخــتـــام #بطولة_غرب_آسيا_الأولى_للناشئين_بالسعودية🇸🇦

على صالة وزاة الرياضة بجدة "الصالة الخضراء " pic.twitter.com/3d6fgxvUvU — الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (@ksavollyball) August 23, 2023

وأجرى المنتخب السعودي مرانه اليوم، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركَّز مدرب الأخضر الصربي زدينكو على النواحي التكتيكية واللياقية.

من جهته، طالب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، من اللاعبين تقديم المستوى المأمول والتركيز داخل الملعب، متمنيًا من الجماهير السعودية الحضور للملعب ومؤازرة المنتخب في النهائي، مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين لتحقيق اللقب.

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وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكويت ولبنان عند الثالثة عصرًا، ومباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، التي ستجمع الإمارات والأردن عند الواحدة مساءً.