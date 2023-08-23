الأخبار الاقتصادية

وزير المالية: أكثر من 400 مليون فاتورة صدرت بشكل إلكتروني بالكامل

23 أغسطس 2023 · < 1 minutes
محمد الجدعان وزير المالية
محمد الجدعان وزير المالية

أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، صدور أكثر من 400 مليون فاتورة، منذ إطلاق مبادرة الفوترة الإلكترونية.

حيث نشر وزير المالية، تغريدة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن محاربة التستر التجاري والاقتصادي من خلال الفوترة الإلكترونية.

وكتب الجدعان:« تساهم مبادرة الفوترة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في دعم الاستدامة الاقتصادية بكفاءة وفعالية من خلال أكثر من 14 ألف نظام فوترة إلكتروني مرتبط بمنصة فاتورة».

400 مليون فاتورة نفذت حتى الآن

كما أوضح أن هناك أكثر من 400 مليون فاتورة تمت مشاركتها عبر المنصة من 1 يناير 2023 حتى الآن.

 

وجانبه أكد سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مساهمة مشروع الفوترة الإلكترونية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية، 2030

وقال أبانمي، في تصريحات :"يأتي مشروع الفوترة الإلكترونية تطبيقًا لرؤية المملكة في تحقيق التحويل الرقمي واستكمالًا لجهود محاربة التستر التجاري وممارسات الاقتصاد الخفي".

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