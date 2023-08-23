وزير المالية: أكثر من 400 مليون فاتورة صدرت بشكل إلكتروني بالكامل

أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، صدور أكثر من 400 مليون فاتورة، منذ إطلاق مبادرة الفوترة الإلكترونية.

حيث نشر وزير المالية، تغريدة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن محاربة التستر التجاري والاقتصادي من خلال الفوترة الإلكترونية.

تساهم مبادرة #الفوترة_الإلكترونية التي أطلقتها هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك في دعم الاستدامة الاقتصادية بكفاءة وفعالية من خلال أكثر من 14 ألف نظام فوترة إلكتروني مرتبط بمنصة فاتورة، وأكثر من 400 مليون فاتورة تمت مشاركتها عبر المنصة من 1 يناير2023م حتى الآن. https://t.co/fflH4NJomO — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) August 23, 2023

وكتب الجدعان:« تساهم مبادرة الفوترة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في دعم الاستدامة الاقتصادية بكفاءة وفعالية من خلال أكثر من 14 ألف نظام فوترة إلكتروني مرتبط بمنصة فاتورة».

400 مليون فاتورة نفذت حتى الآن

أكثر من 400 مليون فاتورة.. صدرت بشكل إلكتروني بالكامل، مع مشاركتها عبر نظام #الفوترة_الإلكترونية، منذ إطلاق مرحلة "الربط والتكامل" في يناير 2023م.#كواليس_فاتورة pic.twitter.com/W6r1aCrJjc — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 23, 2023

كما أوضح أن هناك أكثر من 400 مليون فاتورة تمت مشاركتها عبر المنصة من 1 يناير 2023 حتى الآن.

وجانبه أكد سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مساهمة مشروع الفوترة الإلكترونية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية، 2030

جانب من حديث معالي المحافظ @abanmis في حفل #كواليس_فاتورة عن مساهمة مشروع الفوترة الإلكترونية في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/nMUrlZRr7E — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 23, 2023

وقال أبانمي، في تصريحات :"يأتي مشروع الفوترة الإلكترونية تطبيقًا لرؤية المملكة في تحقيق التحويل الرقمي واستكمالًا لجهود محاربة التستر التجاري وممارسات الاقتصاد الخفي".

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