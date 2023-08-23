الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الخليج

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الأربعاء، استعداداته وذلك في التدريبات التي أقيمت على الملعب الرديف بالنادي.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات "فارس الدهناء" لمواجهة الخليج ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري روشن لموسم 2023/24.

الاستعدادات = تمت ✅ التحضيرات الأخيرة لمباراتنا مع الخليج في الجولة الثالثة من #دوري_روشن_السعودي 👇#الاتفاق 🟢🔴 pic.twitter.com/pDmi5ol6CQ — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 23, 2023

ألقى المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد محاضرة فنية في قاعة المحاضرات.

بعد تدريب الإحماء خاض الفريق مربع التحدي بين 3 مجموعات، تمكن الأخضر من كسب التحدي.

طبق الفريق الجانب التكتيكي الذي سينتجه فارس الدهناء في مواجهة الخليج.

يلا يلا اتفاقي 🟢🔴 فرسان في المدرجات ➕ فرسان في الملعب 🟰 الانتصار 💪#الاتفاق | #شجع_الاتفاق pic.twitter.com/JCdiuYr3Rz — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 23, 2023

انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أقيم فيأحد فنادق الشرقية.

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سيخوض فارس الدهناء مواجهة الخليج عند الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.