لاعب الأخضر نور بطل العالم لرفع الأثقال البارالمبية

توّج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عدنان نور سعيد، بذهبية لوزن 49 كجم للشباب برفعه 162 كجم وذهبية المجموع.

جاء ذلك في افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية والمقامة بمدينة دبي، بمشاركة 499 لاعباً ولاعبة يمثلون 80 دولة.

البارلمبي عدنان نور سعيد بطل العالم للشباب لوزن 49 لرفع الاثقال بعد تحقيقه ذهبية وزن 49 كجم للشباب برفعه 162 كجم وذهبية المجموع في افتتاح بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبية و المقامة بدولة الامارات العربية المتحدة بدبي pic.twitter.com/pfCHLBtqUj — World Weightlifting Championships 2023 (@Weightliftingsa) August 23, 2023

فيما حقق اللاعب طلال البلوي الميدالية البرونزية في المجموع.

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وعبَّر البطل البارلمبي عدنان عن سعادته بتحقيقه هذ الإنجاز غير المسبوق، مثمنًا جهود الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على ما يقدمه للاعبين البارلمبيين للوصل بهم إلى منصات التتويج ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.