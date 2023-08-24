ميسي على بُعد خطوة من لقبه الثاني مع إنتر ميامي

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي على بُعد خطوة واحدة من التتويج بثاني ألقابه مع فريقه الجديد إنتر ميامي في غضون أيام قليلة، بعدما قاده للتأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة بالفوز على سينسيناتي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح فجر اليوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي.

وحوّل إنتر ميامي تأخره بهدفين إلى تعادل في الوقت الأصلي، ثم تعادل الفريقان بنتيجة 3-3 بنهاية الوقت الإضافي، قبل أن يحسم الفوز من خلال الركلات من علامة الجزاء.

وتأخر إنتر ميامي بهدفين حملا توقيع الأرجنتيني لوسيانو أكوستا في الدقيقة 18 وبراندون فاسكيس في الدقيقة 53.

لكن ميسي تألق كعادته في اللحظات الحاسمة وأرسل تمريرتين حاسمتين للإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 68 والدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي، شهد تسجيل الفنزويلي جوزيف مارتينيس الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 93 لكن الياباني يويا كوبو أدرك التعادل لسينسيناتي في الدقيقة 114.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي نظيره هيوستن دينامو في الدور النهائي يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويأمل ميسي في التتويج بلقبه الثاني مع إنتر ميامي، بعد أن توج يوم السبت بلقب كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الجزاء الترجيحية 10-9 بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لمثله.