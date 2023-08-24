وزير الخارجية يصل إلى مقر انعقاد حوار “بريكس”

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد حوار "بريكس" ومن المقرر أن يلقي كلمة المملكة في القمة.

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وانطلقت قمة تحالف "بريكس" الذي يضم خمسة اقتصادات هي (جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين) في جواهنسبرج في جنوب أفريقيا في قمة من المتوقع أن تركز على توسع المجموعة.

ويهدف تحالف "بريكس" إلى أن يصبح "بريكس بلس" وأن يستوعب العديد من الأعضاء الجدد، لكن يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول. ويستمر الاجتماع حتى الخميس المقبل.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس، بسبب صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم جرائم حرب، مما يعرضه لخطر الاعتقال في حال المشاركة شخصيًا في القمة.

وتشارك في القمة التي تستمر لمدة 3 أيام 30 دولة أخرى وبالإضافة إلى ذلك، دُعي 67 سياسيا رفيع المستوى من أفريقيا والجنوب العالمي، 20 ممثلاً عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا.