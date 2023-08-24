وزير الخارجية أمام البريكس: المملكة حريصة على استدامة التعاون الدولي

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تتمتع بعلاقات استراتيجية مع دول تجمع "بريكس"، مضيفًا أنها تهتم بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وتسوية النزاعات بطرق سلمية.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته أمام تجمع دول بريكس: "المملكة تمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدًا أنها تعمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح وزير الخارجية، من ناحية أخرى، أن المملكة تؤكد ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنها حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي، من خلال ما تمتلكه من إمكانيات ومقومات اقتصادية واعدة.