قمة نيوكاسل وليفربول الأبرز في جولة الدوري الإنجليزي

يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره ليفربول على ملعب "سانت جيمس بارك" يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويسعى نيوكاسل لنفض غبار الهزيمة في الجولة الماضية على يد مانشستر سيتي بنتيجة 0-1، علمًا بأنه بدأ موسمه بالفوز بخماسية على أستون فيلا.

أما ليفربول، فيأمل في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد أن استعاد توازنه بالانتصار على بورنموث بنتيجة 3-1 الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن بدأ الموسم بتعادل مع تشيلسي.

ومن المقرر أن يدعم الأرجنتيني أليكسيس ماك ليستر قائمة ليفربول للمباراة، رغم تعرضه للطرد في مباراة بورنموث، وذلك بسبب قبول الاستئناف الذي قدمه النادي الأحمر على البطاقة الحمراء، حيث اعترف الاتحاد الإنجليزي بخطأ قرار الحكم.

أرسنال ومانشستر سيتي يسعيان للعلامة الكاملة

من جانبه، يدخل أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، مواجهة ضيفه فولهام بعد غدٍ السبت، وعينه على تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة، حيث إنه واحد من 3 فرق فقط حققت الفوز في أول مباراتين بالدوري.

وفاز أرسنال على نوتنجهام فورست 2-1 في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب على جاره اللندني كريستال بالاس بهدف من ضربة جزاء.

أما فولهام فيأمل في تجاوز آثار الهزيمة على يد برينتفورد صفر-3 في الجولة الماضية، وسيخوض الفريق المباراة بدون مهاجمه الصربي ألكسندر متروفيتش الذي انتقل إلى الهلال، وبدون مدافعه الأمريكي تيم ريم الذي تعرض للطرد في مباراة الجولة الماضية.

أما مانشستر سيتي، فسينزل ضيفًا ثقيلًا على شيفيلد يونايتد، الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم بعد غياب موسمين.

وكان سيتي استهل مشواره في الدوري بالفوز على فريق صاعد آخر وهو بيرنلي، قبل أن يحقق فوزا مهمًا على نيوكاسل، فيما خسر شيفيلد يونايتد أول مباراتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

ويسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى تحقيق فوز ثالث يعزز حظوظ سيتي في تصدر الترتيب والمضي قدما لتحقيق اللقب الرابع على التوالي في بطولة الدوري، وسط منافسة شرسة من أرسنال ونيوكاسل ومن خلفهم أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول.

ومن المقرر أن تفتتح مباريات الجولة الثالثة، غدًا الجمعة، بمباراة تجمع بين تشيلسي وضيفه لوتون تاون على ملعب "ستامفورد بريدج".

وفي باقي مباريات الجولة، يسعى مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره عقب خسارته الأخيرة أمام توتنهام بهدفين، من خلال تحقيق الفوز على نوتنجهام فورست الذي حقق فوزا مهمًا على شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية.

أما توتنهام فيحل ضيفًا على بورنموث، ويلعب برينتفورد مباراة مع جاره اللندني كريستال بالاس، فيما يواجه إيفرتون ضيفه وولفرهامبتون في مباراة بين فريقين تعرضا للهزيمة في أول مباراتين بالموسم، ويلعب برايتون مع ضيفه ويستهام، يوم السبت، وفي مواجهات الأحد، يلعب بيرنلي مع ضيفه أستون فيلا.