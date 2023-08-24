رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام 3 دول عربية بينها المملكة إلى “بريكس”

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الخميس، بانضمام 3 دول عربية إلى "بريكس" وهى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كونه يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية، ويعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.

وقال العسومي في بيان اليوم الخميس إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم.

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وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية.

واعتبر أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول

هذا وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفق ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا اليوم الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.