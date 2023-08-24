أمين التعاون الخليجي: انضمام المملكة والإمارات إلى “بريكس” يعكس أهمية اقتصاديات الخليج

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على انضمامها إلى تكتل "بريكس" مشيرًا إلى أن انضمامها له دلالة كبرى على أهمية ومتانة اقتصاديات دول المجلس، بفضل سياساتها الاقتصادية والتنموية.

وقال لبديوي، في بيان له اليوم الخميس، إن انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة "بريكس" يأتي من أجل العمل على تنمية شعوب العالم وزيادة الكفاءة والإنتاجية والتنافسية في الأسواق الدولية.

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وأكد الأمين العام، أن دول مجلس التعاون تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير اقتصاداتها،

وأشار إلى أن انضمام السعودية والإمارات لمثل هذه المجموعات الاقتصادية العالمية الضخمة يأتي في سياق الجهود الإقليمية والدولية الكبيرة والمتميزة التي تقوم بها دول مجلس التعاون للتواصل مع كافة التنظيمات الإقليمية والدولية للعمل على ضمان الأمن والسلم الدوليين.