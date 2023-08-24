أوكرانيا تنفي علاقتها بمقتل قائد فاغنر

نفى الرئيس الأوكراني فلودويمير زيلينسكي اليوم الخميس علاقة بلاده بمقتل قائد مجموعة فاغنر السعكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، التي تحطمت طائرته أمس الأربعاء.

وقال زيلينسكي متحدثا للصحفيين: "الجميع يعلمون من المتورط في هذا الحادث". وقال أيضا إن مقتل قائد المرتزقة يفيد كييف " بمعنى معين".

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وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

وأفادت وسائل إعلام روسية تابع لـ مجموعة فاجنر، بأن هناك طائرة ثانية تابعة لـ بريغوجين تدور حول موسكو، وفقا لما أعلنته العربية في نبأ عاجل لها.