انطلاق أول عروض ديزني على الجليد في الرياض

بدأت بالأمس فعاليات العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد" بنسخة 100 عام من العجائب ضمن فعاليات تقويم الرياض في منطقة بوليفارد رياض سيتي، التي تستمر حتى الـ20 من سبتمبر المقبل، لتمنح الزوار تجارب ممتعة عبر القصص الخيالية والمشاهد الفنية الرائعة.

كما يتم تقديم عروض للزوار على فترتين من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، تبدأ الأولى منها عند الخامسة عصرا، والثانية عند التاسعة مساء، وفي يومي الجمعة والسبت يبدأ العرض الأول عند الثانية ظهرا، والعرض الثاني عند السادسة مساء، ويتناول العرض من خلال شخصيات ديزني المحبوبة قصص الخيال والتفاصيل العجيبة على أرض الجليد.

عرض ديزني على الجليد

ويستمتع جمهور عرض ديزني على الجليد في ساعتين متواصلتين بالأحداث المسلية مع أميرات ديزني السبعة وباقي الأصدقاء الذين وثقوا ذكرى رائعة لدى الكبار، وأوقات جميلة يحبها الصغار عند مشاهدة ميكي ماوس وميني ماوس وقوفي التي بقيت حكايتهم تذكر في كل الأزمان، وعلاء الدين وياسمين بقصصهم المشوقة المليئة بالمتعة، إلى جانب رحلة موانا في إنقاذ الجزيرة ولقائها بماوي، ومن ثم مواجهة البحارة للأمواج القوية في عمق المحيط مع الأمير إريك وأريال مع أرسلا والمزيد من المتعة.

وتستعيد عروض ديزني على الجليد أفضل الذكريات خلال الـ 100 عام عبر شخصياتها المحبوبة وعوالمها الخيالية والتزلج مع مؤثرات خاصة وإضاءات مبتكرة وأزياء متنوعة.

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