السعودية تحرز ذهبيتان وفضية في بطولة العالم ببولندا

استطاع المنتخب السعودي لرفع الأثقال للأساتذة، تحقيق إنجازات في بطولة العالم ببولندا، حيث حقق ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة العالم (الماسترز) التي تحتضنها بولندا.

بطولة العالم ببولندا

وجاءت الميداليات عبر الرباع عباس القيصوم الذي نال ذهبية لمنافسات وزن 98 كجم, وأضاف زميله عبدالله الشمراني الميدالية الذهبية السعودية الثانية بنيله المركز الأول لمنافسات وزن 109+ كجم أثقال الأساتذة.

فيما جاءت الفضية بواسطة الرباع أحمد المبارك بحلوله ثانيًا في وزن 67 كجم, وحصل أخضر رفع الأثقال على جائزة المركز الثاني لأفضل محاولات الرفع في البطولة.

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