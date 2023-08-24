الإسعاف الجوي ينقل حالة سقوط من الدور الثالث بزمن قياسي في جدة

تلقت غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن سقوط لأحد العاملين من أحد المباني تحت الإنشاء في أحد الأحياء بشرق محافظة جدة، وتم على الفور تمرير البلاغ للفرقة الإسعافية والإسعاف الجوي حيث كان زمن الاستجابة خلال 13 دقيقة.

وكان البلاغ قد ورد عند الساعة 11:13 دقيقة من صباح يوم أمس الأربعاء وتبين عند مباشرة الحالة أنها عبارة عن حالة سقوط لأحد العاملين من الدور الثالث، نتج عنها كسور متفرقة، وتم خلالها تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلت الحالة على الفور إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.