“الصناعة” تبحث تعزيز التعاون بمجال تنمية القدرات البشرية مع شركات ألمانية

‎بحث وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعزيز التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين مع عدد من الشركات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

وزار وفد يرأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي مقر شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات، وبحثوا مع مسؤوليها تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في قطاع الصناعة وتنمية الموارد البشرية.

كما شملت الزيارة شركات شولر وفيستو وكي إس بي، واطلعوا على أبرز البرامج والمبادرات في تطوير القدرات البشرية وتنميتها، ومناقشة فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وبحث وفد من وزارة مع عدد من الشركات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

‎تطوير القدرات البشرية في المجال الصناعي

‎وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص الواسعة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة في عدد من القطاعات المستهدفة، خاصة في تطوير القدرات البشرية في المجال الصناعي، إضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق الرؤى والمصالح والمشتركة بين الجانبين.

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