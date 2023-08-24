برنامج “الرياض الخضراء” يصل إلى حي الغدير

استمرارًا لمشاريع تشجير الأحياء السكنية، أعلن برنامج "الرياض الخضراء" عن بدء أعمال تشجير حي الغدير، سادس الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة، ضمن خطة البرنامج الشاملة لتشجير 120 حيًّا بمدينة الرياض.

زراعة 46 ألف شجرة

وتشمل أعمال التشجير في حي الغدير زراعة 46,500 شجرة وشجيرة، وتنفيذ 7 حدائق للحيّ، وتشجير 4 مدارس و13 مسجدًا، ومنشأة صحية، إضافة إلى 4 أراضٍ للفضاء، و28 كم من الشوارع والممرات.

ويصاحب أعمال تشجير حيّ الغدير، معرض وفعاليات مصاحبة تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية والتشجير، وتعريفهم بمراحل ومدة المشروع، إضافةً إلى الاطلاع على التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال أعمال التشجير.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التشجير في الحي والمعرض المصاحب حتى 2 سبتمبر 2023م، وينطلق بعدها إلى حي النخيل.

تنفيذ رؤية 2030

يشار إلى أن برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، حيث يستهدف برنامج الرياض الخضراء زراعة 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9 من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن.

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