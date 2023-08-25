الطائف تستضيف السوبر الأفريقي

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في السعودية.

وتقام مباراة السوبر بين الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، واتحاد الجزائر، بطل الكونفدرالية.

وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" أن كاف ينوي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي هذا الموسم في مدينة الطائف السعودية.

وبالتالي من المرجح أن تقام مباراة كأس السوبر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في حي الحوية بالطائف.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كشفت أن مباراة السوبر الأفريقي ستقام يوم 15 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الأهلي تُوِّج بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي، بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب بعد الفوز على يانغ أفريكانز التنزاني.

ويعتبر نهضة بركان المغربي حامل لقب البطولة بعد الفوز بالنسخة الماضية لعام 2022 على حساب مواطنه الوداد 2-0.