نحو الرقم القياسي.. برشلونة يعلن تجديد تعاقده مع تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقده مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حتى عام 2028.

وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي أن مارك أندريه تير شتيجن وقع مع انلادي على عقود تربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2028.

تم تحديد الشرط الجزائي في عقد أندريه تير شتيجن بمبلغ 500 مليون يورو.

ووقع تير شتيجن على العقود في حضور رئيس برشلونة خوان لابورتا ونائب الرئيس رافا يوستي ونائب الرئيس الاقتصادي إدوارد روميو وعضو مجلس الإدارة جوان سولير والمدير الرياضي ديكو.

وبالتالي سيواصل تير شتيجن مسيرته مع برشلونة منذ انتقاله للنادي في مايو 2014 قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ، حيث يقضي حاليا الموسم العاشر له مع النادي.

ماذا قدم تير شتيجن مع برشلونة؟

ويعود أول ظهور لتير شتيغن مع برشلونة في سبتمبر 2014 في مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد أبويل نيقوسيا القبرصي، وقد شارك حتى الآن في 379 مباراة رسمية مع برشلونة.

واحتل تير شتيجن بهذا الرقم المركز الرابع في قائمة أكثر حراس المرمى مشاركةً مع برشلونة على الإطلاق.

ويمكن لتير شتيجن هذا الموسم تجاوز راماليتس الذي خاض 387 مباراة، ومع تمديد عقده حتى 2028، قد يتجاوز زوبيزاريتا في 410 مباراة، قد يصل إلى حامل الرقم القياسي فيكتور فالديس بـ 535 مباراة.

وتُوج تير شتيجن بالعديد من الألقاب مع برشلونة، بواقع 5 ألقاب في الدوري، 5 كأس الملك، 1 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر الإسباني، 1 كأس السوبر الأوروبي و1 كأس العالم للأندية.