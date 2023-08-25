شرط وحيد ينقل جوتا إلى الاتفاق على سبيل الإعارة

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، لاعب الاتحاد، سينتقل إلى صفوف الاتفاق، على سبيل الإعارة بشرط وحيد.

وانضم جوتا إلى صفوف الاتحاد قادمًا من سيلتيك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن اللاعب البرتغالي لم يحجز مقعده في تشكيلة مواطنه المدرب نونو سانتو.

وذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم الجمعة أن جوتا قريب من الانتقال إلى الاتفاق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

لكن الصحيفة لم تذكر المبلغ المتفق عليه للإعارة.

وأشارت إلى أن صفقة الإعارة ستتم حال ضم الاتحاد جناحًا جديدًا في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم الاتحاد بضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لكن مدربه الألماني يورجن كلوب استبعد إمكانية رحيل اللاعب في مؤتمر صحفي اليوم.

وحسب صحيفة "عكاظ"، فإن الاتحاد وجه أنظاره إلى الغاني محمد قدوس، نجم أياكس أمستردام الهولندي، غير أن تقارير صحفية أكدت أنه في طريقه إلى وست هام يونايتد.