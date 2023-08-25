ستيرلينج يقود تشيلسي لأول انتصار في الموسم

قاد رحيم ستيرلينج نجم تشيلسي فريقه لتحقيق أول انتصار في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بتغلبه على لوتون تاون بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

فبعد تعادل مع ليفربول في الجولة الافتتاحية، وخسارة على يد وست هام يونايتد، كسر تشيلسي أخيرًا نتائجه السيئة.

وسجل ستيرلينج هدفين، وصنع الهدف الثالث لزميله نيكولاس جاكسون.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه سترلينج في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يسجل جاكسون الهدف الثالث في الدقيقة 75.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثامن.

في المقابل ظل لوتون تاون بلا رصيد، حيث خسر في مباراته بالجولة الأولى أمام برايتون 1-4، فيما تأجلت مباراته في الجولة الثانية أمام بيرنلي.