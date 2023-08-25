بيدرو: طقس الشرقية القاسي أعاقنا أمام الاتفاق

قال البرتغالي بيدرو مانويل مدرب الخليج، إن فريقه يتحسن من مباراة لأخرى مع تطور في الانسجام بين اللاعبين داخل أرض الملعب.

وقال بيدرو بعد أن خرج فريقه متعادلاً أمام الاتفاق ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، أن نقطة أمام الاتفاق تعد مكسباً.

وأشار بيدرو إلى أن الخليج ضم أكثر من ثمانية أسماء جديدة إلى صفوفه، مضيفاً أن هذا يتطلب الانسجام وسيحصل ذلك مع خوض المباريات.

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وأشار إلى أن من الأشياء السلبية التي صادفت فريقه هي "الطقس القاسي والرطوبة العالية التي تشهدها المنطقة الشرقية، حيث لا يمكن لأي فريق أن يخوض 100 دقيقة من الوقت الأصلي وبدل الضائع بنفس النسق"، مشيراً إلى أن الطقس سيتحسن في القادم كما سيتحسن فريقه بكل تأكيد.

وحصد الخليج النقطة الأولى له في الدوري بالتعادل مع الاتفاق بعد أن خسر أول جولتين ضد الفيحاء والأهلي على التوالي.