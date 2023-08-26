“عبلاء عسير” يبوح بأسراره.. اكتشافات أثرية جديدة في موسم التنقيب السابع

أعلنت هيئة التراث أبرز الاكتشافات الأثرية في موقع العبلاء الأثري بمنطقة عسير، خلال أعمال التنقيبات الأثرية بالموقع للموسم السابع 2023.

وشملت الاكتشافات الجديدة ظواهر معمارية لوحدات سكنية ومرافق صناعية تتميز بعض جدرانها وأرضياتها بطبقة من الجص، حيث تعد امتداداً لما كُشف عنه في المواسم الستة السابقة، التي أبرزت أهمية موقع العبلاء كموقع تعديني من أهم المواقع التعدينية جنوبي المملكة.

#هيئة_التراث تعلن عن أبرز المكتشفات الأثرية للموسم السابع في موقع العبلاء الأثري بمنطقة عسير، والذي يعد من أهم مواقع التعدين القديمة جنوب المملكة. pic.twitter.com/tmiZRryiUP — هيئة التراث (@MOCHeritage) August 25, 2023

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كما تم اكتشاف خزانات مائية تحت بعض الوحدات المعمارية في الموقع، والغرض منها تخزين مياه الأمطار، وتعتمد هذه التقنية على بناء أسطح المنازل بطريقة تسمح بتوجيه مياه الأمطار ونقلها عبر قنوات حجرية، أو من خلال قنوات من الفخار؛ لتصل إلى الخزانات أسفل الغرف، بالإضافة إلى الكشف عن أحواض مائية ذات شكل بيضاوي مليّسة من الداخل بمادة عازلة تسمح بحفظ المياه، إلى جانب عدد من المواقد الفخارية.

كما عُثر على عدد كبير من الأدوات الحجرية تتمثل في مدقات، ومساحق، ومجموعة من الرحي المختلفة في أحجامها وأشكالها، إضافةً إلى العديد من كِسر الفخار العادي والفخار المزجج، والزجاج، والحجر الصابوني لأبدان وحواف ومقابض لأوانٍ فخارية وزجاجية وحجرية مختلفة الأحجام، بحسب إفادة هيئة التراث.

وأوضحت هيئة التراث اكتشاف قنينات زجاجية صغيرة الحجم، وقطع معدنية عبارة عن مسامير حديدية، وأجزاء من أوانٍ برونزية متأكسدة، وخواتم، ومجموعة من الحلي المختلفة في أحجامها وألوانها والتي تمثل خرزاً من العاج والأحجار الكريمة.