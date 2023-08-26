12 سريرًا بتقنية الجراح الآلي.. مركز الجراحة التجريبي بجامعة الملك سعود بيئة بحثية عالية الجودة

يقدم مركز الجراحة التجريبية وحيوانات التجارب بجامعة الملك سعود العديد من الخدمات البحثية والتدريبية في مختلف الدراسات الطبية سواء الإكلينيكية أو الحيوانية.

ويعمل المركز على نشر ثقافة البحث العلمي وتمكين أهل الاختصاص وتسهيل الطرق التعليمية للأبحاث بجودة عالية مطابقة للجنة الأخلاقيات وما ينتج عنها من تطوير ورعاية المرضى وتحسين التطوير التعليمي والمهني.

أكبر غرف محاكاة جراحية بالشرق الأوسط

ويعد المركز ذا أهمية كبرى في مجاله على مستويين المحلي والدولي حيث يقدم خدماته للباحثين من داخل المملكة وخارجها وذلك لامتلاكه أكبر غرف محاكاة جراحية بالشرق الأوسط، تتكون من 12 سريرًا جراحيًا للعمليات التجريبية، إضافة إلى مختلف التجهيزات مثل غرفة الجراح الآلي Surgical Robot، مجهر الجراحة الدقيق الإلكتروني Microsurgery microscope، أجهزة الجراحة باستخدام المناظير Laparoscopy، التدريب على إجراء العمليات الجراحية المختلفة.

وأنشئ مركز الجراحة التجريبية وحيوانات التجارب في عام 1987 م بكلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض؛ بهدف بناء ثقافة أبحاث فعالة مبنية على أسس محلية ودولية ونشر ثقافة استخدام المعلومات المبنية على وثائق علمية مثبتة.

ويحتوي المركز على غرف لإنتاج وتربية حيوانات التجارب ذات سلالات نقية تم جلبها من مختبرات عالمية، ومختبر لحيوانات التجارب متكامل الأجهزة للمساعدة على إعداد جميع أنواع البحوث العلمية القائمة على الحيوانات، التي يوفرها المركز أو يساعد في توفيرها، كما يوفر كذلك غرفة حيوانات مخصصة ومعزولة بنظام سحب الهواء بدرجات الحرارة والرطوبة المطلوبة لتوفير البيئة الصحية من رعاية وغذاء يومي وغيار أرضية الأقفاص، خلافًا لتوفر غرف عزل خاصة للحيوانات ناقصة المناعة مجهزة ومعزولة تمامًا يتم تعقيمها بشكل دوري.

طاقم إداري وطبي وفني متكامل

وما يميز المركز إمكاناته التي تُسهم في زيادة انتاجيته وتحقيق أهدافه مثل توفر غرفة عمليات بعشرة أسرّه متكاملة الأجهزة الطبية وبمساحة مناسبة لتحوي جميع ورش العمل بشتى موضوعاتها وأعضاءها القائمين على إعدادها، إضافة إلى توفر طاقم إداري وطبي وفني متكامل لمساعدة الباحثين أو القائمين على ورش العمل المنفذة بالمركز.

ويهدف المركز إلى تسهيل وتمكين تطبيق أبحاثٍ تعاونيةٍ تخصصيةٍ على مستوى عالٍ من خلال بناء القدرة على البحث عند جميع الأقسام الطبية والإدارية بالمدينة الطبية، إلى جانب التعاون مع بقية الكليات الصحية والعلمية، وتقديم دعم إداري وعلمي ولوجيستي للبحاثين بالمدينة وكلية الطب والمهتمين بالبحث العلمي، وتوفير مكان متكامل للأدوات والتجهيزات مما يساعد على نجاح ورش العمل المقامة على الوجه المطلوب، إضافة إلى بناء قاعدة من الباحثين المشاركين في مختلف التخصصات الطبية للتفاعل مع المركز بشكل إيجابي، كذلك نشر ثقافة البحث العلمي داخل وخارج المركز.

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وأكد رئيس المركز الدكتور معتز العقيل لوكالة الأنباء السعودية (واس) خلال الجولة التي قامت بها داخل المركز، أهمية الأبحاث والتجارب التي يقوم بها المركز في المجال العلمي على مستوى المملكة والعالم، مشددًا على أن أعضاء المركز يسعون ليصبح الأفضل في مجال الأبحاث عن طريق الارتقاء المستمر في التطوير لتوفير بيئة مناسبة للباحث عبر استخدام جميع العوامل المساعدة لنجاح البحث العلمي أو ورش العمل.