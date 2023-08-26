الاتحاد الإسباني يلوح بالتصعيد ضد هيرموسو بسبب “قبلة روبياليس”

لوح الاتحاد الإسباني لكرة القدم باتخاذ إجراء قانوني ضد جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات واتحاد "فوتبرو" للاعبات كرة القدم في إسبانيا، بعد أن قالت اللاعبة إن قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد على فمها عقب نهائي كأس العالم 2023، لم تكن بالتراضي.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أصدره صباح اليوم السبت أن روبياليس لم يكذب عندما صرح أمام الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد أمس الجمعة بأن القبلة كانت بالتراضي وأن اللاعبة كانت قد رفعته لأعلى خلال عناقهما.

وأثار روبياليس موجة من الانتقادات الحادة ضده بعد أن منح هيرموسو قبلة على الفم خلال مراسم التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات إثر فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في النهائي.

وتضمن بيان الاتحاد الإسباني أربع صور تظهر أن روبياليس لم يكذب وأن هيرموسو قامت برفعه للأعلى خلال العناق فرحا بالتتويج.

وأثار الحادث وكذلك إعلان روبياليس أمس الجمعة أنه لن يستقيل من منصبه، ضجة كبيرة، كما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) أمس الأول الخميس عن بدء تحقيقات تأديبية.

وأعلن المنتخب الإسباني للسيدات أنه لن يلعب مجددا تحت القيادة الحالية للاتحاد الإسباني، وذلك عبر بيان أصدره اتحاد "فوتبرو".

ويهدف المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا (سي.إس.دي) لفرض الإيقاف على روبياليس عبر تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا (تي.إيه.دي).

وطالب المجلس الأعلى المحكمة بعقد اجتماع يوم الاثنين، وأشار إلى أن روبياليس قد يواجه الإيقاف بمجرد قبول المحكمة الشكوى وبدء تحقيقاتها.

وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، في تصريحات لوكالة أنباء "يوروبا برس" إن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها من أجل رحيل روبياليس عن منصبه.