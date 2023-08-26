“الأرقام تتحدث عن نفسها”.. أنشيلوتي يغلق باب ريال مدريد أمام مبابي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق.

وكان فينيسيوس جونيور اضطر لمغادرة مباراة ريال مدريد أمام مضيفه سيلتا فيجو بعد تعرضه للإصابة عقب مرور 15 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي 1-0.

وعلَّق أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة على إمكانية تعويض فينيسيوس بضم لاعب جديد قائلا: "إصابة فينيسيوس لن تجبرنا على التعاقد مع لاعبين، الفريق مكتمل".

وأضاف: "يمكننا الفوز بدون فينيسيوس، كريم بنزيما، تيبو كورتوا، وإدير ميليتاو".

وكان الفرنسي كريم بنزيما رحل إلى صفوف الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، فيما تعرض كورتوا وميليتاو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب الثنائي عن أغلب مباريات الموسم الجاري.

وأنهى مدرب ريال مدريد تصريحاته قائلا: "لا تعاقدات؟ هجومنا مكتمل، الأرقام تتحدث عن نفسها. نسجل الأهداف بدون بنزيما وفينيسيوس".

ويغلق أنشيلوتي الباب بذلك أمام إمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى صفوف الميرينجي في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن مبابي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2023-2024 بعد رفض تمديد عقده إلى 2025، مما يعني إمكانية رحيله في صيف 2024 إلى أي ناد آخر مجانا في صفقة انتقال حر.