“أبل” تُحذر من النوم قرب الآيفون وهو متصل بالشاحن

وجهت شركة "أبل" تحذيرًا لمستخدمي هواتفها، من النوم قرب الآيفون وهو متصل بالشاحن، أو وضعه تحت الوسادة، أو البطانية، عند النوم.

كما نصحت بضرورة استخدام كابلاتها الخاصة بهواتفها، والابتعاد عن الأخرى المقلدة.

وقالت "أبل" في رسالة تحذيرية نشرتها على موقعها الرسمي "قد لا تستوفي تلك الكابلات معايير السلامة المعمول بها، وقد يؤدي الشحن باستخدامها إلى خطر الوفاة أو الإصابة".

وتابعت "قد يؤدي استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن في حالة وجود رطوبة، إلى حدوث حريق أو صعقة كهربائية أو إصابة أو تلف لهاتفك".

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وأوضحت الشركة أنه من المهم إبقاء الهاتف وكابل الشحن ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن، خصوصا ليلًا.

كما شددت على ضرورة تجنب ملامسة كابل الشحن للجلد لفترة طويلة عندما يكون متصلا بمصدر طاقة لأنه قد يسبب الإصابة.