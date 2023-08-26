“الغذاء والدواء”: إغلاق 3 مستودعات مخالفة وضبط 5500 منتج طبي

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضبط 3 مستودعات أجهزة طبية مخالفة في جدة تخزّن (5500) منتجٍ طبي، دون الحصول على ترخيص، ولعدم التزامها باشتراطات التخزين.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها رصدت في المستودعين المخالفين (3500) منتجٍ طبي و(300) منتج منتهي الصلاحية مخزّنة في ظروف غير مناسبة، إضافةً إلى ضبط مخالفة تصنيع منتجات طبية والتعديل على منتج طبي دون ترخيص، وعدم الإفصاح عن أماكن التخزين والفروع الأخرى، وتم إغلاق المستودعين وحجز الأجهزة والمنتجات، واستدعاء القائمين لاستكمال الإجراءات النظامية.

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ورصدت "الهيئة"، وخلال الجولات الرقابية على معارض الأجهزة الطبية، مستودعاً لأحد المعارض يخزّن (1700) منتجٍ طبي دون الحصول على ترخيص وفي ظروف سيئة ومخالفة لنشاط التخزين، وعلى إثر ذلك جرى إغلاق المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

أغلقت هيئة #الغذاء_والدواء 3 مستودعات أجهزة طبية في جدة لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الالتزام باشتراطات التخزين، وضبطت 5500 جهاز طبي.https://t.co/4co656ZsmA pic.twitter.com/44B1IGUto8 — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 26, 2023

وأوضحت أن نظام الأجهزة الطبية ولائحته التنفيذية يشمل إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز عاماً، وإلغاء الترخيص و الإذن بالتسويق، ومنع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وعقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

وأهابت "الهيئة" مستودعات الأجهزة الطبية إلى ضرورة مراعاة الاشتراطات، والحصول على تراخيص لضمان تطبيق المعايير اللازمة، داعيةً إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق "طمني" التابع لها.