فيفا يقرر إيقاف رئيس اتحاد الكرة الإسباني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مؤقتا لـ90 يوما عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وتواصل لجنة الانضباط بالفيفا تحقيقاتها بشأن ما بدر من روبياليس عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات والذي تضمن تقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو دون رضاها.

وقرر فيفا إيقاف روبياليس مؤقتا لـ90 يوما عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، لحين انتهاء إجراءات لجنة الانضباط ضده، والتي بدأت أمس الأول الخميس.

ورفض روبياليس الاستقالة من منصبه أمس الجمعة خلال الاجتماع الطارئ، رغم أنه كان من المتوقع رحيله وسط ضغوط شديدة من جانب الحكومة الإسبانية واللاعبات والأندية والمسؤولين.

ولم يذكر فيفا جدولا زمنيا لصدور قرار لجنة الانضباط، علما بأن قاضي لجنة الانضباط بإمكانه فرض عقوبات ضد الأفراد تتراوح بين التحذير والغرامة المالية والإيقاف.

وفي وقت سابق اليوم السبت، لوح الاتحاد الإسباني لكرة القدم باتخاذ إجراء قانوني ضد جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات واتحاد "فوتبرو" للاعبات كرة القدم في إسبانيا، بعد أن قالت اللاعبة إن قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد على فمها عقب نهائي كأس العالم 2023، لم تكن بالتراضي.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أصدره صباح اليوم السبت أن روبياليس لم يكذب عندما صرح أمام الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد أمس الجمعة بأن القبلة كانت بالتراضي وأن اللاعبة كانت قد رفعته لأعلى خلال عناقهما.

وأثار روبياليس موجة من الانتقادات الحادة ضده بعد أن منح هيرموسو قبلة على الفم خلال مراسم التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات إثر فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في النهائي.

وتضمن بيان الاتحاد الإسباني أربع صور تظهر أن روبياليس لم يكذب وأن هيرموسو قامت برفعه للأعلى خلال العناق فرحا بالتتويج.

وأعلن المنتخب الإسباني للسيدات أنه لن يلعب مجددا تحت القيادة الحالية للاتحاد الإسباني، وذلك عبر بيان أصدره اتحاد "فوتبرو".

ويهدف المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا (سي.إس.دي) لفرض الإيقاف على روبياليس عبر تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا (تي.إيه.دي).

وطالب المجلس الأعلى المحكمة بعقد اجتماع يوم الاثنين، وأشار إلى أن روبياليس قد يواجه الإيقاف بمجرد قبول المحكمة الشكوى وبدء تحقيقاتها.

وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، في تصريحات لوكالة أنباء "يوروبا برس" إن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها من أجل رحيل روبياليس عن منصبه.