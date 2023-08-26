15 مليون شتلة ينتجها مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في الجوف سنويًا

ينتج المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في الجوف، 15 مليون شتلة لدعم مستهدفات الحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع إسهام المحميات الملكية والروابط البيئية في زراعة الشتلات للنباتات البرية والبذور.
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مدير عام الإدارة العامة للمراعي في المركز الدكتور مشعل الحربي، كشف أن المركز:
- يعد واحدًا من خمسة مراكز أنشئت بناءً على الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
- يقوم على حماية الغطاء النباتي في المراعي والمتنزهات الوطنية والغابات.
- يختص في أبحاث وتنمية المراعي ومسؤول عن الأبحاث التطبيقية في هذا المجال.
- إضافةً إلى إمداد المحميات الملكية السبع بالبذور والشتلات للنباتات البرية والرعوية.
- ويحظى المركز بثلاث محطات لإنتاج الشتلات البرية والرعوية والبذور.
- أسهم في دعم محمية الملك سلمان الملكية بمليون شتلة، إضافةً إلى 4.5 ملايين شتلة العام الماضي للمحميات الملكية، وعشرة أطنان من البذور.
- يضطلع المركز بدور أساسي في تنمية الغطاء النباتي وتنظيم الرعي الجائر، وحماية 8 ملايين هكتار من الأراضي على مستوى المملكة، وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء عبر زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي ونثر البذور ومكافحة التصحر.
- ينتج المركز في منطقة الجوف أصنافًا عدة من النباتات البرية منها الروثة والطلح والفرس والسدر والضمران والتي تمتاز بأنها نباتات معمرة وتتناسب مع الظروف البيئية للمنطقة.