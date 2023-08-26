15 مليون شتلة ينتجها مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في الجوف سنويًا

ينتج المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في الجوف، 15 مليون شتلة لدعم مستهدفات الحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع إسهام المحميات الملكية والروابط البيئية في زراعة الشتلات للنباتات البرية والبذور.

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مدير عام الإدارة العامة للمراعي في المركز الدكتور مشعل الحربي، كشف أن المركز: