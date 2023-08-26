“الوطني للوقاية من الآفات” يُشارك في مهرجان المنتجات الزراعية بأشواق

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، مشاركته في فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثاني، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمركز أشواق التابع لمحافظة ضباء، بمشاركة أكثر من 24 مزارعًا، وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية بالمنطقة.

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أوضح مدير عام فرع "وقاء" بتبوك، المهندس ناصر العطوي، أن المشاركة بالمهرجان تهدف إلى: