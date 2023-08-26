هيئة الاتصالات تعقد منتدى التقنية الرقمية في أكتوبر المقبل بالرياض

تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، النسخة الثالثة من "منتدى التقنية الرقمية" تحت شعار "برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر" في الثامن عشر من أكتوبر المقبل بمدينة الرياض، تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

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المنتدى تعقده هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسليط الضوء على أبرز فرص سوق البرمجيات وأثرها الإيجابي على تعزيز التحول الرقمي في القطاعات وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي.

الهيئة أوضحت أن المنتدى يُعقد بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، وسيركز على عدد من المحاور الرئيسية التي تتناول تمكين سوق البرمجيات، والبرمجيات وأثرها في تنمية الاقتصاد الرقمي، وفرص ومستقبل البرمجيات في السوق السعودي.

وسيصاحب نسخة هذا العام عدد من الإطلاقات لبرامج ومبادرات ومنافسات، سيعلن عنها لاحقا من خلال موقع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، داعية المهتمين والمختصين للتسجيل لحضور المنتدى ومتابعة أعماله، عبر زيارة صفحة المنتدى على موقعها الإلكتروني.